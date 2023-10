ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Guilhermo Hundaze, 25, conhecido como youtuber e ex-ator mirim da Globo, foi baleado na tarde da última segunda-feira (23) após se desentender com um policial militar na região central de São Paulo.

Ele não corre risco de vida, e está internado no Hospital Mandaqui, em estado estável. Ao F5, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) diz que o fato ocorreu após Guilhermo dirigir em alta velocidade na região, e descer para tirar satisfação com uma arma na cintura.

"De acordo com informações, ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem [Guillermo] desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu", diz a nota.

As armas usadas pelos dois, que estavam legalizadas, foram apreendidas para perícia. O caso será investigado como uma tentativa de homicídio.

"As armas foram apreendidas, bem como as munições e um spray de pimenta que estava no carro do indivíduo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° DP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local", completa a nota.

Guilhermo Hundaze ficou conhecido por atuar na novela "Eterna Magia" (2007) e, principalmente, por ser protagonista do especial de fim de ano "O Natal do Menino Imperador" (2008).

Atualmente, ele tem um canal de 700 mil inscritos no YouTube onde faz manobras arriscadas com carros. No vídeo mais visto, que conta com 5 milhões de visualizações, Hundaze chega a fazer um test drive com um carro a 250 quilômetros por hora.