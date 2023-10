ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo cortou nesta terça-feira (24) uma cena de beijo forçado tratada como comédia da reprise de "Mulheres de Areia" (1993), exibida atualmente no início da tarde da emissora. O corte aconteceu por adaptações aos novos tempos.

Na cena, Alaor (Humberto Martins) vê Malu (Viviane Pasmanter) dormindo na cama, e ataca ela por trás, a deixando sem reação. Malu reclama e os dois começam a brigar fortemente.

Na versão original, a cena tinha um teor de comédia, já que Alaor e Malu vivem em estilo de gato e rato, com brigas por besteiras o tempo todo. A Globo, no entanto, entendeu que a cena passava um péssimo exemplo para os dias de hoje e não combina com os valores atuais da sociedade.

Cortes em cenas antigas estão se tornando comuns na Globo. Somente neste ano, a emissora editou uma cena de "Malhação 1997" que emulava black face e que iria ao ar na reprise realizada pelo canal Viva.

A emissora também tem tido maior cuidado com beijos homoafetivos. Em "Vai na Fé" (2023), a emissora optou por não exibir dois beijos do casal Clara (Regiane Alves) e Helena (Sztejnman).

De personalidades opostas e gênios difíceis, Malu e Alaor ainda vão brigar até o fim da "Mulheres de Areia", quando vão se casar. As desavenças entre eles seguem até o último capítulo, quando a filha de Virgílio (Raul Cortez) estará grávida - dessa vez, de verdade, sem enganações.

No desfecho, os amigos de Malu aparecem na fazenda de surpresa para fazer um chá de panela, e Alaor não gosta nada da confusão. Os dois têm mais uma discussão daquelas, mas se mostrarão mais dispostos a se entender em nome do filho que a rebelde está esperando.

Na última cena do casal, Malu se veste de caipira, disposta a mudar sua personalidade para agradar o marido e, enfim, encontrar paz na relação. Alaor acha graça, mas diz que a prefere do jeito que ela é. Os dois então dão um beijo apaixonado ao som de Bed of Roses, da banda Bon Jovi.