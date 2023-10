SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Festival de Verão Salvador 2024 divulgou nesta terça-feira (24) as atrações especiais de sua 23ª edição, que acontecerá nos dias 27 e 28 de janeiro, no Parque de Exposições, na Bahia.

O evento contará com um show especial de Ivete Sangalo. A cantora irá trazer uma apresentação especial de comemoração de 30 anos de carreira - que curiosamente será completado no dia 27 de janeiro.

Além da "Veveta", o festival também confirmou nomes como Luisa Sonza, Claudia Leitte, Iza, Carlinhos Brow, Léo Santana, Lulu Santos, Seu Jorge, Mano Brown, Gloria Groove, Péricles, Daniela Mercury, entre outros artistas.

A nova edição do festival contará ainda com o show do cantor norte-americano Ceelo Green, autor dos sucessos "Crazy" e "Fuck You".

"Estou muito feliz com essa programação, é um line up muito forte. Convidei alguns nomes que participaram da última edição para apresentarem shows completamente diferentes agora. Alguns deles vieram como artista convidado e nesta edição virão com seus próprios shows. É o caso da Gloria Groove, que na última fez foi convidada do show da Ludmilla, e volta nesta edição convidando Péricles. Quase todos os encontros são inéditos e acredito que nenhum deles tenha sido apresentado antes em Salvador", afirma Zé Ricardo, diretor artístico do Festival de Verão Salvador.

Os preços dos ingressos para o Festival de Verão de Salvador custam entre R$ 75 e R$ 1.620.