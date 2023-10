BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Roger Waters desfilou hits do Pink Floyd e fez críticas a violações de direitos humanos em show nesta terça-feira (24), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Esta é a primeira apresentação da sua turnê de despedida, "This is Not a Drill", no Brasil. O artista ainda passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.

Com uma obra bem conhecida pelo público, o artista abriu com uma versão mais lenta de "Comfortably Numb" e seguiu com hits como "Another Brick in the Wall" e "Wish You Were Here" ?e também trouxe para o espetáculo canções que não são as mais consagradas do repertório da banda.

Embora tenha começado o show com um aviso de que falaria de política, Waters evitou na primeira metade do show posicionamentos contundentes sobre a guerra de Israel contra o Hamas. O fundador do Pink Floyd mencionou o assassinato de um palestino entre uma série de mortes arbitrárias no mundo todo, fora do contexto do conflito atual. O Rio de Janeiro apareceu entre os locais de denúncia do artista.

Em outra série de críticas exibidas nos telões do show, o artista reivindicou os direitos humanos de palestinos, indígenas, transsexuais e outros grupos vítimas de violência.

Waters ainda repetiu os posicionamentos conhecidos de sua obra, contra o capitalismo e o fascismo, e chamou presidentes americanos ?passando por Obama e Trump? de criminosos de guerra. Ele não usou o traje semelhante aos uniformes nazistas que causou polêmica antes da turnê chegar ao país.

Em junho, o advogado Ary Bergher, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, entrou com uma ação contra o cantor Roger Waters para que ele fosse impedido de ingressar no país e realizar os shows previstos para outubro e novembro.

A ação foi motivada por Waters vestir uma roupa de cor preta e braçadeiras vermelhas com um emblema que lembrava a suástica. No pedido, Bergher e duas advogadas solicitavam escolta policial em eventuais apresentações do artista.

Após saber que era investigado pela polícia alemã pelo mesmo motivo, Waters se pronunciou. "Os elementos de minha performance que foram questionados são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, injustiça e fanatismo em todas as suas formas", disse ele.

"As tentativas de retratar esses elementos como algo diferente são dissimuladas e politicamente motivadas. A representação de um demagogo fascista desequilibrado tem sido uma característica dos meus shows desde 'The Wall' do Pink Floyd em 1980?."

Na ocasião, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino afirmou que apologia ao nazismo é crime no Brasil, mas descartou censura prévia aos shows. "É regra geral que autoridade administrativa não pode fazer censura prévia, sendo possível ao Poder Judiciário intervir em caso de ameaça de lesão a direitos de pessoas ou comunidades", escreveu em publicação no X, o ex-Twitter.