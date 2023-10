SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Daniel Radcliffe, famoso por dar vida ao bruxo protagonista da saga "Harry Potter", fará um documentário sobre David Holmes, o ex-dublê de seu personagem que ficou paraplégico em um acidente durante as filmagens de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1", de 2010. O filme, realizado por Sky e HBO, tem estreia marcada para 15 de novembro.

O acidente ocorreu em uma cena de voo gravada por Holmes, quando uma explosão no set o levou a cair no chão. O dublê sofreu lesões graves na coluna e ficou paralisado do peito para baixo.

Intitulado "David Holmes: The Boy Who Lived" ?"o menino que sobreviveu", em tradução livre?, o documentário vai explorar a amizade entre Radcliffe e o ex-ginasta durante as filmagens. Também vai retratar os dez anos de trabalho de Holmes, com imagens pessoais e entrevistas com amigos, familiares e integrantes da equipe de dublês.

Em sua página no Instagram, Holmes afirmou que o filme foi feito durante quatro anos, e falou sobre o acidente que "mudou a minha vida para sempre". Ele disse que a profissão em que atuava era sua vocação e que "ser dublê de Harry era o melhor trabalho do mundo".

"Ser dublê era meu verdadeiro chamado na vida e ser dublê do Harry foi o melhor trabalho do mundo. Este filme conta não apenas minhas conquistas diante das câmeras, mas também os desafios que enfrento diariamente e minha atitude geral em relação à vida após sofrer uma fratura no pescoço", disse.