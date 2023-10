ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A GloboNews incrementou sua audiência em vários horários durante a cobertura da guerra entre Israel e Hamas nas últimas semanas. O canal de notícias da Globo superou o canal Viva e assumiu a liderança dos canais de TV por assinatura.

Segundo índices de audiência obtidos pelo site F5, 11,9 milhões de pessoas passaram pela GloboNews nos primeiros 15 dias de cobertura dos conflitos entre Israel e Hamas, fazendo dela o canal de notícias mais assistido da TV por assinatura, no total de indivíduos.

O índice é referente ao Ibope PNT da TV por assinatura. Cada ponto equivale a cerca de 130 mil pessoas com assinatura ou com TV conectada no canal pelo Globoplay.

Entre 7 e 21 de outubro, a GloboNews registrou uma audiência 150% maior que o segundo colocado do segmento de canais de notícias, a Jovem Pan. A média diária durante estes dias foi de 0,5 ponto.

A audiência do canal da Globo também teve um crescimento de 10% em comparação com as quatro semanas anteriores ao começo da guerra.

A CNN Brasil também tem tido um incremento nos números. Na primeira quinzena de outubro, o crescimento foi de 71% na audiência, ainda que não suficiente para ameaçar a GloboNews e seu primeiro lugar.