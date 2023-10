SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal já tinha desembolsado R$ 75 mil pela exposição "O Grito!", que estava em cartaz na Caixa Cultural, em Brasília, e foi cancelada na terça-feira (24) após causar espécie entre parlamentares da oposição e do centrão.

A mostra reunia trabalhos de sete artistas diferentes, entre eles a artista visual Marilia Scarabello, autora da coleção que foi alvo de críticas.

A obra "Bandeira" trazia diversas releituras da bandeira do Brasil, reunidas a partir de imagens catalogadas pela artista desde 2016. De acordo com a Caixa, elas buscavam retratar "os mais diversos imaginários acerca do Brasil, com variadas manifestações de pensamento".

Em uma delas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o ex-ministro da Economia Paulo Guedes tinham suas fotografias inseridas em uma lata de lixo, que estava envolta no símbolo nacional.

Outro fragmento do trabalho exibia uma ilustração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agachado, com parte de suas calças abaixadas, defecando sobre a bandeira do Brasil.

O valor total do contrato firmado entre a Caixa e os proponentes da exposição somava R$ 250 mil. O pagamento deveria ser feito em parcelas, seguindo um cronograma, sendo que o último desembolso ocorreria após o fim da mostra.

Como o projeto foi cancelado, apenas a primeira parcela, correspondente a 30% do montante --ou R$ 75 mil--, ficou saldada. O valor foi usado para a composição da exposição, agora completamente desmontada. Ainda não se sabe se os artistas contestarão o cancelamento judicialmente.

Em nota, a Caixa afirma que a decisão pelo encerramento abrupto da mostra ocorre após ser "identificada na obra em questão manifestação com viés político-partidário, o que fere as diretrizes" do Programa de Ocupação dos espaços da Caixa Cultural 2023/2024.

"A direção do banco informa ainda que determinou apuração de responsabilidades pelos órgãos internos", diz a instituição financeira.

O Programa Ocupação consiste na seleção de projetos culturais que recebem patrocínio para ocupar dos espaços da instituição. Na unidade de Brasília da Caixa Cultural, seguem em cartaz as exposições "Reticências", construída a partir de obras de Yara Tupynambá e Anna Bella Geiger, e "TransLaerte", que reúne cartuns, tirinhas e charges da cartunista Laerte Coutinho.