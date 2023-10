SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Verão de Salvador anunciou, na noite desta terça-feira (25) os artistas escalados para sua próxima edição, marcada para os dias 27 e 28 de janeiro do ano que vem na capital baiana.

O evento, mantido no Parque de Exposições de Salvador ?para onde voltou no ano passado?, terá em sua programação Ivete Sangalo e encontros como os de Carlinhos Brown com BaianaSystem, Daniela Mercury e Margareth Menezes com o Ilê Aiyê e Bell Marques com Claudia Leitte. O festival também convidou o americano CeeLo Green para tocar.

O lineup criado por Zé Ricardo, diretor artístico do evento e curador também do Rock in Rio e do The Town, privilegia os encontros entre artistas de diferentes origens e gêneros musicais ?como na junção entre Leo Santana e Luísa Sonza, Baco Exo do Blues e Psirico e Seu Jorge e Mano Brown, previstas para 2024.

O festival, que acontece desde 1999, retornou em 2023 após três anos de paralisação, já que sua edição de 2020 foi suspensa devido à pandemia de Covid-19. A edição teve shows como os do OlodumBaiana, Gilberto Gil e Caetano Veloso e Ludmilla e Gloria Groove.

Veja a escalação completa abaixo.

Sábado (27/1)

CeeLo Green

Iza convida Liniker

Baco Exu do Blues convida Psirico

Bell Marques convida Claudia Leitte

Ivete Sangalo

Carlinhos Brown & Baiana System

Teto convida Matuê

Domingo (28/1)

Leo Santana convida Luísa Sonza

Lulu Santos convida Gabriel o Pensador

Seu Jorge convida Mano Brown}

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Thiaguinho convida Maria Rita

Daniela Mercury convida Ilê Aiyê e Margareth Menezes

Gloria Groove convida Péricles

Àttooxxá