ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou nesta semana um acordo com a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) e vai exibir a próxima edição da Eurocopa, que será realizada na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho de 2024. O anúncio oficial acontecerá nos próximos dias.

A grande mudança no novo acordo da Globo é o fim da exclusividade que a empresa tinha desde 2012. Assim como fez com os torneios da Fifa (Federação Internacional de Futebol), incluindo a Copa do Mundo de 2026, a Globo fechou um pacote com metade dos jogos.

Ao todo, a emissora terá direito a 26 partidas. Todas elas serão exibidas no SporTV, canal esportivo da Globo na TV por assinatura, e no Globoplay, o streaming do conglomerado de comunicação.

Na TV aberta, a emissora mostrará cinco jogos, todos eles da fase de mata-mata, incluindo a grande final, que vai acontecer no estádio olímpico de Berlim. A abertura, marcada para a Allianz Arena, de Munique, ficará restrita à TV paga.

A Globo ainda não assinou formalmente o contrato porque a Uefa ainda define quem ficará com a outra metade das partidas. A ESPN e a Warner fizeram proposta na licitação realizada em maio pela Uefa, com intermediação da agência CAA Eleven.

A empresa, no entanto, anunciou a aquisição em um evento interno para funcionários da área do esporte realizado na última terça-feira (25), em sua sede de São Paulo.

Na TV aberta, a Globo venceu interesse de SBT e Record, que fizeram propostas para reforçar o seu setor esportivo. A favor da Globo, pesou o histórico. Além do maior alcance, a última Eurocopa, realizada em 2021, foi sucesso de audiência e faturamento na TV aberta e no SporTV.

Procurada pelos reportagem, a Globo não comentou o assunto.