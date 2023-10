SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O baterista Mike Portnoy está de volta ao Dream Theater. A banda de metal progressivo anunciou o retorno, através de suas redes sociais, em publicação nesta quarta-feira (25). Os fãs do grupo ficaram animados com a novidade, já que o músico deixou a formação em 2010.

"Estamos emocionados em anunciar o retorno do baterista Mike Portnoy ao Dream Theater! Iremos entrar em estúdio para começar a trabalhar em nosso 16º álbum de estúdio e o primeiro com MP desde 'Black Clouds & Silver Linings' de 2009!", diz o texto do post.

Em um comunicado oficial no site da banda, os membros do Dream Theater falaram sobre a significativa volta de Portnoy. "Como foi dito desde o primeiro dia, meu papel não era preencher todas as funções que Mike tinha na banda. Eu estava lá para tocar bateria e ajudar a banda a continuar. Minha função principal de manter nosso show ao vivo funcionando perfeitamente todas as noites foi uma experiência intensa e gratificante. Felizmente, tive a oportunidade de tocar música com esses músicos icônicos, bem como momentos divertidos repletos de humor", afirmou Mike Mangini, que vinha substituindo Portnoy na última década.

O baixista da banda, John Myung, também compartilhou suas palavras sobre o retorno de Portnoy, via comunicado. "É ótimo voltar à nossa formação original com nosso baterista Mike Portnoy. Começamos a tocar juntos como Majesty há quase 40 anos, e estou empolgado para ver o que esta próxima fase do Dream Theater criará para o futuro. Desejo nada além de sucesso para Mike Mangini por todo o esforço que ele dedicou ao DT durante seus 13 anos com a banda."