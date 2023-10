SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), sancionou a lei 10.152/23 nesta quarta-feira (25), sancionando a cota de tela nos cinemas de todo o estado. A sanção foi feita com vetos e publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O projeto de lei, escrito pelo deputado Munir Neto (PSD), estabelece um número mínimo de exibições para filmes brasileiros no circuito estadual. O texto foi aprovado pela Alerj em setembro.

No texto do projeto, Castro vetou o artigo que prescrevia um número de dias obrigatório para a exibição de filmes nacionais, baseado no número de salas da rede de exibição. Ele também vetou as partes que dizem respeito à quantidade máxima de salas de um complexo exibindo o mesmo título estrangeiro e ao volume mínimo de produções brasileiras que devem passar no ano.

O governador ainda vetou os artigos que exigiam a implementação gradual da lei em 24 meses e garantiam multa de 5% da receita bruta diária da bilheteria aos cinemas que desrespeitassem a lei.

Na sanção do projeto de lei, a administração do estado afirma que todos esses parâmetros serão estabelecidos a cada ano e pelas vias de decreto. Essas metas, segundo o governo, serão estabelecidas a partir de conversas com entidades que representam os produtores, os distribuidores e os exibidores.

A expectativa é que o projeto de lei passe a valer ainda este ano.