SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por seu trabalho como humorista do canal Porta dos Fundos, a atriz Evelyn Castro deixou a alegria de lado para falar sério em seu perfil nas redes sociais. Em vídeo, deu detalhes de um relacionamento que causou transtornos para ela.

Segundo a atriz, o namoro terminou faz cinco meses. Porém, sempre que ambos se viam, havia brigas e ele a ignorava quando tocava em algum assunto delicado.

"Problemas de distância. Chegamos à conclusão de que não dava mais. Depois do término de fato, que foi de uma forma ruim, porque paramos de nos falar, caiu uma notícia no meu colo, de que eu era traída e que essa pessoa vivia uma vida dupla desde o início", contou.

Conforme relato dela, aos poucos ela foi tomando consciência de que estava numa relação tóxica. "Caiu uma venda de que vivia coisas abusivas e violência psicológica. Era ignorada demais, porque a pessoa não gostava de conversar. Não havia diálogo. Eu tinha crises de ansiedade na casa dessa pessoa. Sempre era a maluca", contou.

Em outro trecho do vídeo, Evelyn diz que já foi deixada sozinha no metrô e em restaurantes, mas que no dia seguinte ele se desculpava e ela aceitava. "Aquilo me causava uma agonia muito grande, porque a gente tinha um tempo cronometrado para se ver. E parece que para ele estava tudo certo e não importava muito. Então entendi por quê. Ele tinha vida dupla."

No fim do desabafo, a atriz afirma que todas as mulheres devem falar sobre o tema e perceber os sinais. "A gente não tem que ficar calada mais diante de todas essas coisas. É lamentável, é triste. É uma pessoa que até admirava, mesmo fazendo violência psicológica. Porque a mulher se culpa, então eu aceitava as coisas."