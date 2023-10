SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A irmã de Patrícia Poeta segue os passos da apresentadora e vai comandar uma atração própria na Record. Também jornalista, Paloma Poeta divulgou a novidade em suas redes sociais.

O nome da nova atração é Rio Bom Demais e estreia neste sábado

"Vem novidade nas suas tardes de sábado. Promete agitar ainda mais", diz ela na publicação.

Paloma está na emissora há oito anos, desde maio de 2015. Começou a carreira no grupo RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul e, entre 2014 e 2015, trabalhou na Band.