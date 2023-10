ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band e a RedeTV! entraram em acordo para encerrar um processo que acusava o programa Perrengue, exibido na TV de Johnny Saad desde 2021, de ser um plágio do Encrenca (2014-2022), humorístico que fez sucesso nos domingos da emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

O caso corria na TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). A RedeTV! alegava que o quadro Tá no Zap, e toda a estrutura do Perrengue, eram cópias do Encrenca e do quadro Zap Zap, um sucesso na década passada pela emissora.

Em 2021, a Band contratou os humoristas Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Angelo Campos, que eram apresentadores do Encrenca. Desde então, eles fazem o Perrengue na Band aos domingos, e desde agosto, o Perrengue do Dia, versão diária da atração.

A RedeTV! dizia que a Band já havia copiado seu formato de sucesso em outras ocasiões. Antes de colocar no ar o Perrengue, a Band produzia o Só Risos, onde integrantes do Pânico comentavam vídeos engraçados.

A RedeTV! usou isso ao seu favor, e também relembrou que em 2012, o Pânico trocou a RedeTV! pela Band, assim como os radialistas do atual Perrengue, como um modo de operação da Band contra humorísticos de sucesso da TV de Osasco.

Na Justiça, a Band negou o plágio e diz que o formato está longe de ser inovador, porque desde sempre apresentadores comentam vídeos virais. Foi usado o exemplo das Videocassetadas, comandadas por Fausto Silva durante muitos anos em suas atrações na Globo e na Band.

Em maio, a Justiça denominou um perito para analisar se, de fato, a Band havia plagiado o Encrenca. Mas em setembro, antes de o perito apresentar sua conclusão final, Band e RedeTV! avisaram em juízo que entraram em um acordo extrajudicial.

Pelo acordo, a Band pagou um valor pela aquisição do formato, abaixo da multa que a RedeTV! pedia pelo suposto plágio, que era de R$ 1 milhão. A RedeTV! se deu por satisfeita e deu a questão como encerrada.

A Justiça homologou o acordo e o caso foi encerrado no início do mês. Com isso, o Perrengue pode seguir normalmente, sem risco de sair do ar pela acusação.

Procuradas pela reportagem, Band e RedeTV! preferiram não comentar o assunto.