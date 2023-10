ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Considerada uma das grandes revelações recentes da Band, a jornalista Jordana Araújo está de saída da emissora. Ela pediu demissão na última terça-feira (24) após receber e aceitar uma proposta da Globo. Ela será anunciada em breve como uma das novas comentaristas da empresa.

Antes de ser anunciada, Jordana cumprirá compromissos já assumidos. Ela fará a final da Libertadores da América, entre Fluminense e Boca Juniors (ARG) em 4 de novembro, para as plataformas oficiais da competição; e a reta final do Campeonato Paulista feminino no YouTube.

Na Globo, a jornalista participará das transmissões de futebol feminino.

Somente em 2024, estão previstas mais de 100 transmissões de futebol feminino pela Globo em TV aberta e no SporTV, seu canal esportivo na TV por assinatura.

O interesse por Jordana se deu por conta de suas participações no programa Band Esporte Clube, exibido nas tardes de sábado com comando de Kalinka Schutel.

Jordana fez comentários sobre futebol na atração semanal e chamou a atenção de diretores da Globo, que viram um talento a ser lapidado.

Além da participação semanal no programa esportivo, Jordana também atuava como repórter da Band News FM e fez coberturas do Campeonato Paulista feminino e masculino no YouTube.

Trata-se da quarta contratação de um talento esportivo da Globo pela Band em menos de três anos. O movimento começou com Luiz Teixeira, hoje comandante do Tá On, do SporTV.

No último ano, assinaram também Alline Calandrini e Isabelly Morais, que fizeram o Brasileirão feminino na maior empresa de comunicação do país. Alline já atua em programas e transmissões da TV aberta.

Procurada pela reportagem, a Globo não comentou o assunto até a última atualização da reportagem.