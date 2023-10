SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé anunciou, nesta quinta-feira, dia 26, a data de lançamento da versão para os cinemas da "Renaissance Tour", última turnê mundial da cantora, criada a partir do álbum homônimo que carrega faixas como "Break My Soul" e "Alien Superstar".

Chamada de "Renaissance: A Film by Beyoncé", a versão gravada da série de shows chega aos cinemas no dia 1° de dezembro, uma sexta-feira, em países da América do Norte, Caribe, América do Sul, Europa, África, Ásia e na Austrália.

No Brasil, é provável que o filme seja lançado um dia antes, em 30 de novembro, já que as estreias de cinema acontecem sempre às quintas-feiras.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 9 de novembro, de acordo com a equipe da cantora, embora as redes de cinema nacionais ainda não tenham se manifestado.

"Renaissance: A Film by Beyoncé" não apenas mostra trechos da turnê que agitou os Estados Unidos nos últimos meses e que se tornou a mais lucrativa da cantora, como também a segue nos bastidores. O filme segue o exemplo de Taylor Swift, que com a versão filmada de sua "The Eras Tour" vem batendo recordes de bilheteria para o formato.