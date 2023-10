SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift lança nesta sexta-feira (27) uma nova versão do álbum "1989", álbum originalmente lançado em 2014 trazendo sucessos como "Shake It Off" e "Blank Space".

Esse é o quarto relançamento de um álbum da cantora americana. Antes, ela havia feito novas versões dos discos"Fearless", "Red" e "Speak Now". No caso desse último álbum, as regravações voltaram a dominar as paradas de sucesso.

A diva pop alcançou o top 10 do Spotify com as novas versões de "Back to December", "Enchanted" e "Mine".

A cantora está em uma saga de relançar seus álbuns que pertenciam à sua antiga gravadora, a Big Machine Records, desde que o empresário Scooter Braun adquiriu a empresa, se tornou dono dos primeiros discos da cantora e os vendeu para outra produtora.

Desde então, Taylor recorreu a uma brecha no contrato e regravou os álbuns vendidos para ter suas músicas desvinculadas do nome do empresário.

Apesar de ser uma regravação, Taylor costuma adicionar algo diferente, como canções extras ou uma versão estendida de uma das músicas.

É o que aconteceu na regração do disco "Red (Taylor?s Version)", que trouxe uma versão de dez minutos da canção "All Too Well", um antigo desejo dos fãs. Na regravação de "1989", Taylor traz cinco novas faixas, como "Is It Over Now?" e "Suburban Legends".

A americana também tem causado furor com a turnê The Eras Tour, com que virá ao Brasil para três shows em novembro.