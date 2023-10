SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sindicato dos atores fez uma contraproposta aos principais estúdios de Hollywood para encerrar a greve da categoria. A proposta foi apresentada em uma reunião com integrantes da organização que representa a Walt Disney, a Netflix e outras grandes empresas de mídia.

Antes das negociações, membros do sindicato haviam publicado uma carta aberta à liderança, instando o comitê de negociação a continuar lutando por melhores remunerações, royalties e proteções no local de trabalho.

"Não percorremos todo esse caminho para ceder agora", escreveu o grupo. "Não ficamos sem trabalhar, sem receber, e não fizemos piquetes durante meses apenas para desistir de tudo pelo que estamos lutando."

A contraproposta é apresentada após as empresas de mídia e o sindicato dos atores voltarem à mesa de negociação na terça-feira.

No início deste mês, as negociações foram suspensas porque os dois lados entraram em conflito sobre a receita do streaming, o uso de inteligência artificial e outras questões que estão no centro da paralisação que já dura três meses.

A greve embaralhou a lista de filmes do próximo ano e atrasou o retorno das comédias e dramas do horário nobre da televisão. Ela também criou dificuldades para os membros da equipe, que estão sem trabalho há meses.

Em setembro, os roteiristas encerraram a greve da categoria, que durou 148 dias. A decisão pôs fim a uma das maiores paralisações feitas na história do sindicato. A greve só perde em duração para a organizada há 35 anos, quando os roteiristas interromperam atividades por 153 dias consecutivos.