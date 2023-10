SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guillermo Hundadze, o ex-ator mirim que foi baleado numa briga no trânsito em São Paulo, apresenta "melhora significativa" em seu quadro de saúde.

A família atualizou os fãs com um novo comunicado nesta sexta-feira (27): "Informamos que Guillermo Hundadze (Gui50) permanece internado na UTI, agora com quadro clínico estável com melhora significativa", diz o texto postado no Instagram do youtuber.

Eles também agradeceram o apoio e repudiaram os ataques: "Pedimos aos amigos e fãs, que continuem em oração, para que a recuperação seja cada vez mais rápida. Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele".

Na segunda-feira (23), Guillermo se envolveu numa briga de trânsito com um policial militar na Ponte das Bandeiras, região central de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele desceu do carro com uma arma na cintura, e em seguida foi baleado pelo PM.

Guillermo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permanece internado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° DP (Bom Retiro). Foram apreendidas as armas e as munições, assim como um spray de pimenta que Guillermo carregava no carro.