SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kayky Brito está mais ativo nas redes sociais desde que recebeu alta do hospital após um mês internado. Mesmo discreto com relação a vida pessoal, o ator mostrou a rotina de exercícios para recuperar a saúde depois do grave atropelamento que sofreu, em setembro.

No Instagram, ele mostrou os treinos que faz em uma piscina e alguns exercícios de respiração que pratica. "Quero dividir com vocês o que mais tenho feito nesse momento. A fisioterapia é todos os dias, a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana", disse.

O ator ainda agradeceu o carinho que recebe diariamente. "Sei que posso sempre contar com todos vocês, obrigada."

Recentemente, ele afirmou ter muita fé em Deus, com quem conversa todos os dias. "Só agradeço, porque pedir, sonhar é fazer."