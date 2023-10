SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A biografia do autor de novelas Gilberto Braga, morto em 2021, iniciada por Artur Xexéo, jornalista morto no mesmo que Braga, e finalizada por Maurício Stycer, colunista da Folha, vai ser publicada em janeiro de 2024 pela Editora Intrínseca.

A data foi revelada por Stycer em suas redes sociais. "Nestes dois anos sem Gilberto Braga, a Globo resgatou vários trabalhos do autor no Canal Viva e no Globoplay. Em dezembro, Paraíso Tropical entra no Vale a Pena Ver de Novo. Em janeiro de 2024, a Intrínseca lança a biografia que Artur Xexéo e eu escrevemos sobre Gilberto", escreveu o jornalista.

A morte de Gilberto Braga completou dois anos na última quinta-feira (26). Xexéo, que escrevia sua biografia, morreu meses antes do biografado, em 27 de junho do mesmo ano. Stycer assumiu o trabalho desde então.

Quando Braga morreu, Stycer escreveu sobre a importância do autor para a televisão brasileira.

"Gilberto Braga foi possivelmente o autor de novelas mais importante da história da Globo. Mais até que sua mestra Janete Clair, a rainha do melodrama. Quem diz isso não sou eu, mas colegas seus, como Lauro Cesar Muniz, por exemplo", escreveu.

"Pelos temas que abordou, pela comunicação que alcançou com o público, pela forma como retratou a classe média e a elite cariocas, pela série de sucessos que emplacou, Gilberto não tem rival no lugar mais alto da dramaturgia da emissora."