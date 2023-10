SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha do apresentador Silvio Santos, Daniela Beyruti usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para denunciar que uma gravação forjada de seu pai está sendo usada para vender ervas que prometem curar a artrose.

Essa doença degenerativa atinge as articulações e ocorre com mais frequência à medida que a pessoa envelhece.

"Vídeo feito por inteligência artificial tem circulado por aí... é golpe! Não caiam nessa", escreveu ela no Instagram, compartilhando um print do vídeo. O registro traz uma legenda na qual se lê: "Silvio e Iris falam como acabaram com a artrose sem cirurgia. 'Vinte gotas pela manhã dessa erva e nada de dores.'"

As ervas anunciadas não têm comprovação científica. Os incômodos causados pela artrose podem ser minimizados com medicação e fisioterapia, mas o tratamento definitivo é cirúrgico.

Em julho, o presidente Lula precisou se submeter a uma cirurgia para tratar a enfermidade, que estava causando fortes dores na região da perna e quadril do mandatário. Na operação, a articulação danificada é substituída por uma prótese de metal que adere ao osso e é recoberta por estruturas especiais de cerâmica ou polietileno