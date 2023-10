SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora gospel e pastora Sara Mariano, 38, teve seu corpo carbonizado. Os restos mortais da artista foram encontrados nesta sexta-feira (27) em Dias D'Ávila, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Sara foi identificada pelo marido e produtor da vítima, Ederlan Mariano. As informações são do jornal O Globo.

A autoria e motivação do crime estão atualmente sob investigação pelas autoridades. Sara havia sido reportada como desaparecida desde o dia anterior, quando saiu de um bairro na periferia de Salvador em direção a Camaçari para participar de um encontro de mulheres, mas não retornou como esperado.

Sara Mariano era casada e tinha uma filha de 11 anos. Moradora de Valéria, bairro da capital baiana, ela era uma das administradoras do TV Shalom, canal fundado em 2015 que acumula mais de 250 mil inscritos, com conteúdo de cunho evangélico.

Ederlan atuava como produtor da esposa, que havia lançado duas músicas do estilo gospel, "Eu Vou Fazer Você Sorrir" e "Desperta". Sara também mantinha um perfil no Instagram com mais de 50 mil seguidores, onde compartilhava aspectos de sua rotina, trechos de pregações e momentos de encontros com mulheres da igreja.