SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciada nesta sexta-feira (27), a presença de Mick Jagger no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, foi motivo de piadas na web. Torcedores do Barcelona --tanto os espanhóis quanto os brasileiros-- não perderam a chance de lembrar a fama de pé-frio do roqueiro.

O time catalão está jogando neste sábado contra o Real Madrid com o símbolo dos Rolling Stones estampado na camisa, numa parceria com o Spotify. Por enquanto, a "maldição" não deu as caras: o Barcelona marcou um gol logo no início do primeiro tempo e vai ganhando por 1 x 0.