RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Naldo Benny usou sua conta no Instagram para contar sua versão sobre o vídeo que viralizou dias atrás, no qual ele anuncia que estaria cobrando R$ 50 para posar para fotos com os fãs que o abordassem. Segundo o artista, ele estava brincando quando fez a afirmação.

"Foi uma brincadeira! Alguém pegou só essa parte do vídeo, onde falo dos R$ 50 pra tirar foto, e postou na internet". Ele também afirma que tem o costume de brincar assim e que a pessoa que editou o vídeo agiu desta maneira 'de maldade, para ganhar likes e engajamento'.

Naldo vem se notabilizando recentemente pelas histórias que conta sobre sua suposta intimidade com celebridades internacionais, como Chris Brown, LeBron James e Bruno Mars, a quem teria ensinado gírias como "gatinha' e "gostosa". Ele chegou a virar meme quando afirmou que Gisele Büdchen teria vindo passar o carnaval no Rio a seu convite -na verdade, ela foi contratada por um camarote, para o qual ele chegou a ser barrado na área VIP disponibilizada para que a modelo ficasse com a família e amigos.