SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista da TV Centro América, afiliada da Globo em Mato Grosso, Anderson Hentges morreu aos 28 anos em um acidente de carro na madrugada deste sábado (28). Segundo a Polícia Civil, ele dirigia o veículo, que colidiu com um barranco de uma obra em uma via pública de Sinop (MT). Hentges ficou preso nas ferragens e faleceu na hora.

Havia outras quatro pessoas no carro, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital da região. Colegas relataram que o jornalista estava fora do horário de trabalho, indo com amigos ao aeroporto do município. De acordo com o G1, o quadro das vítimas demanda cuidados e eles ainda devem passar por exames para diagnosticar a gravidade das lesões.

O monte de terra em que o veículo colidiu deve se tornar uma rotatória no futuro, disse a Polícia Civil, que informou também que não há postes de luz funcionando no local. As autoridades investigam se a obra estava corretamente sinalizada.

Hentges era natural de Sinop e deixa os pais e três irmãs mais novas. Ele atuava como repórter da TV Centro América desde março de 2022 e também tinha experiência como apresentador de rádio e em telejornais locais, como o Bom Dia Nortão e o MT1.

Foi vencedor do Prêmio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) de jornalismo ainda quando era acadêmico. Hentges cursava pós-graduação em comunicação eleitoral e marketing político.

Em janeiro, Hentges apareceu no Jornal Hoje, onde reportou os estragos feitos pela chuva no estado do Mato Grosso. "Essa reportagem vai ser pra sempre especial e estará em meu coração. Conheci muitas pessoas, que confiaram em mim, no meu trabalho, do meu cinegrafista, de toda uma equipe, afinal ninguém faz nada sozinho", escreveu o repórter na época em postagem no Instagram.

Ao G1, uma colega de trabalho descreveu o jornalista como "competente, brincalhão e bem-humorado". Nas redes sociais, além do jornalismo, ele compartilhava uma vida saudável e ativa, com registros de corridas das quais participou e aulas de crossfit.

Na nota de comunicado do falecimento, a TV Centro América disse que Hentges era um "profissional maravilhoso e ser humano incrível".

"Sempre se destacou pela qualidade das produções, encarava os desafios da reportagem com disposição e competência. A cada material veiculado, seja regional ou nacional, demonstrava o prazer de realizar o sonho de ser jornalista. Por onde passava, criava laços de amizade com seu jeito descontraído e respeitoso. Conquistou amigos e admiradores. Anderson Hentges deixará saudade em nossos corações", escreveu a emissora.

A família de Anderson informou que o velório ocorrerá neste domingo (29), a partir das 08h30, no Memorial Luz e Vida Embaúbas. O enterro está previsto para as 14h30, no Cemitério de Sinop.