SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry, morto neste sábado, aos 54 anos, quase rejeitou o papel na série "Friends" que o catapultou para a fama mundial.

Durante uma entrevista, ele disse que estava comprometido em trabalhar em outro projeto e que precisava aceitar qualquer papel, porque estava praticamente falido.

"Eu tinha aceitado gravar um piloto de uma série que se chamava 'L.A.X. 2094', que era sobre pessoas que carregam bagagem em um aeroporto de Los Angeles do futuro", disse Perry. "Quando o roteiro de 'Friends' chegou, eu fiquei maluco porque não poderia aceitar por causa da outra série", afirmou o ator, lembrando que o outro seriado acabou sendo cancelado e ele pôde entrar para o elenco de "Friends".

Perry morreu neste sábado, em razão de um afogamento, segundo fontes da polícia americana. O corpo do ator teria sido encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Friends", em que ele atuou como um dos protagonistas, foi seu maior sucesso. Seu currículo tem ainda os filmes "Meu Vizinho Mafioso" e "E Agora, Meu Amor?". Perry foi um astro das comédias.

Em livro lançado no início deste ano, o ator narra os detalhes dos problemas que teve com dependência química durante as gravações de "Friends".