SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Los Angeles encontrou na casa do ator Matthew Perry, morto neste sábado (28) aos 54 anos, comprimidos de antidepressivos e ansiolíticos. De acordo com o site TMZ, também havia no local um remédio prescrito para pacientes de DPOC, sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica, em geral pessoas diagnosticadas com enfisema ou bronquite crônica.

Ainda que em "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível" (editora BestSeller), autobiografia que o ator lançara recentemente, Perry tenha revelado enfrentar problemas com o consumo de drogas, a polícia declarou não ter localizado entorpecentes na residência. No mesmo livro, o ator, famoso pelo papel de Chandler Bing em "Friends", disse ser um "fumante inveterado".

A causa da morte de Perry foi afogamento, segundo fontes da polícia americana. Segundo o TMZ, o corpo do ator teria sido encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa depois que uma ligação para o 911 (serviço de emergência dos Estados Unidos) foi feita às 16h07, horário local, registrando a necessidade de um resgate na água.

Em outubro de 2022, exato um ano antes de sua morte, Perry deu entrevista à apresentadora Diane Sawyer, da emissora americana ABC. Na ocasião, Sawyer leu um trecho do livro do ator em que ele diz "Meus amigos me chamam de Matty e era para eu estar morto", ao que Perry respondeu: "Isso é com certeza uma verdade".

Em outro trecho da conversa, quando perguntado sobre seu vício em remédios, o ator comentou que se sentia melhor e "com mais força" naquele momento, e que teria desenvolvido uma "rede de segurança".

Sobre sua adicção no analgésico hidrocodona --Perry escreveu no livro que chegou a tomar 55 comprimidos diários--, o ator comentou que fazia "de tudo" para conseguir o remédio, mesmo que isso significasse vasculhar o armário de remédios em um evento de venda de imóveis ou ir ao consultório médico com uma suposta enxaqueca falsa para obter uma prescrição.