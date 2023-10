SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do ator Matthew Perry neste sábado (28) aumentou de maneira expressiva o interesse do público sobre a trajetória do ator. As vendas da biografia de Perry, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", explodiram em poucas horas, o que esgotou o estoque da editora responsável pela publicação no Brasil e alavancou o livro para o primeiro lugar na Amazon, onde subiu cerca de 125.000% nas vendas.

A biografia foi publicada no Brasil pela BestSeller, selo do Grupo Editorial Record. Ao F5, o diretor editorial do grupo, Cassiano Elek Machado, diz que houve um número expressivo de vendas desde a noite de sábado.

Cerca de 15 mil exemplares do livro haviam sido vendidos desde o lançamento no Brasil, há mais ou menos um ano. "É um número bastante positivo para o mercado brasileiro", explica Elek. "Atualmente, ele tinha vendas boas, mas bem estáveis, paradas. Com a notícia da morte dele, as vendas explodiram no mesmo momento."

Foram quase mil livros vendidos em poucas horas. As vendas esgotaram o atual estoque do Grupo Editorial Record, que já prepara uma nova impressão de 10 mil exemplares. "A gente entende que o interesse por ele vai continuar muito grande nos próximos meses", diz Elek.

A obra alcançou também o primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon. Na tarde deste domingo (29), a empresa registrava 125.582% de aumento nas vendas de "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível". A Amazon divulga essa porcentagem na seção "Produtos em Alta", que mostra as maiores vendas nas últimas 24 horas.

Uma movimentação assim é comum, segundo Elek. "Quando algum personagem muito querido morre ou acontece algo muito relevante relacionado à pessoa, os leitores ficam imediatamente interessados em saber mais sobre aquela trajetória."

No caso do Matthew Perry, todavia, o diretor editorial diz que há "algo a mais". "É um livro que ele mesmo escreveu e é recente. Um livro no qual ele falava de uma maneira muito aberta sobre os dramas que viveu, as questões com drogas, bebidas, doenças, uma série de problemas que ele vivenciou. Então, acho que isso fez com que esse interesse fosse ainda maior."