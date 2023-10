SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Rios foi às redes sociais neste domingo (29) para pedir ajuda dos seguidores. Ela relatou ter tido sua casa em São Paulo assaltada na tarde de sábado (28). Segundo a atriz e apresentadora, os assaltantes agiram quando não havia ninguém na casa. "Várias coisas de valor foram roubadas", escreveu.

Todas as bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro foram levados, de acordo com Rios.

"Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, Segundo a atriz, a polícia tem as imagens do assalto e está trabalhando para solucionar o caso.

Rios, todavia, pediu ajuda de seus seguidores. "Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação, se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada", escreveu.

Em seguida, publicou uma sequência de fotos de 11 bolsas, um par de brincos e um colar. "Essas são as peças que consigo achar foto na internet. As restantes são exclusivas e não encontro imagem!", explicou.