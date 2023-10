SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator Matthew Perry, o Chandler de "Friends", está pronto para ser liberado para a família. A causa da morte segue sendo investigada. As informações são do órgão County of Los Angeles Medical Examiner, que faz autópsias na cidade.

Ainda segundo o órgão, Perry morreu em casa. Segundo o portal TMZ, fontes da polícia afirmaram que não houve crime nem presença de drogas na cena do crime. O corpo do ator foi encontrado na banheira de hidromassagem de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Perry morreu aos 54 anos. Ele lançou um livro de memórias no início deste ano, em que narra as dificuldades que enfrentou com dependência química.

Seu trabalho de maior destaque foi "Friends", mas ele também atuou em filmes de comédia como "Meu Vizinho Mafioso" e "E Agora, Meu Amor?".