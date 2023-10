SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando chegou à Broadway em 2013, o musical "Kinky Boots" carregava um grande trunfo. Embora fosse a adaptação de um filme obscuro de 2005 não tão bem recebido pela crítica, o espetáculo tinha músicas compostas por Cyndi Lauper, um dos principais nomes da música pop das décadas de 1980 e 1990 nos Estados Unidos.

Em momento de renascimento na carreira, Lauper venceu o Prêmio Tony pelas composições da obra, que levou ao todo seis prêmios, entre eles o de melhor musical. Com essa carreira, a obra chega ao Brasil em maio de 2024 em temporada no palco do Teatro Liberdade, na zona sul de São Paulo.

A obra narra a história de Charlie Price, herdeiro de uma fábrica de sapatos que se encontra à beira da falência. Para salvar o negócio da família, o jovem então estabelece uma parceria com Lola, uma drag queen diva dos palcos que promove uma revolução na vida e no trabalho do rapaz.

Na Broadway, o papel de Lola foi vivido por Billy Porter, que venceu o Tony e depois o Emmy pelo papel de Pray Tell na série "Pose", da Fox. O ator brasileiro Tiago Barbosa também deu vida à personagem na montagem espanhola da obra.

Ainda sem elenco divulgado, o espetáculo anunciou o início da venda de ingressos, que custam de R$ 140 a R$ 230. A direção será assinada por Rodrigo Alfer, que assinou montagens como "O Príncipe desencantado" e "Naked Boys Sings".

KINKY BOOTS

Quando 29/05 a 30/06 de 2024 (qui. a dom. às 21h, 16h e 20h)

Onde Teatro Liberdade

Preço R$ 70 (meia) a R$ 230

Autoria Harvey Fierstein e Cyndi Lauper

Produção Bacana Produções Artísticas

Direção Rodrigo Alfer

Acessibilidade Arquitetônica Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante