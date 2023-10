SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da morte de Matthew Perry, a autobiografia do ator chegou ao topo da lista de livros mais vendidos da Amazon.

"Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends" foi lançado no ano passado. A edição brasileira, traduzida por Carolina Simmer, foi lançada pela editora BestSeller.

O livro custa R$ 59,90 na Amazon. A versão digital está disponível por R$ 37,71.

Na autobiografia, Matthew fala sobre seu alcoolismo e dependência química. Ele também discute a fama que ganhou com a série "Friends", e como isso afetou sua vida.

Na época do lançamento, um trecho do livro causou polêmica. Matthew Perry falava sobre a morte de River Phoenix, com quem contracenou em "Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon" (1988), quando revelou um ressentimento em relação a Keanu Reeves: "Por que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda anda entre nós?". Diante da polêmica, ele pediu desculpas em comunicado enviado à revista People: "Na verdade, sou um grande fã do Keanu. Eu só escolhi um nome aleatório, foi um erro. Peço desculpas. Eu deveria ter usado o meu próprio nome".

O ator também relembra oportunidades que perdeu em função da dependência química. Ele diz que já havia gravado uma cena com Jonah Hill em "Não Olhe Para Cima" (2021) quando precisou fazer uma cirurgia e escondeu dos médicos que estava usando o medicamento opioide hidrocodona. A reação da anestesia com o remédio causou uma overdose que quase matou o ator.

"Me disseram que um suíço fortão não queria que o cara de 'Friends' morresse em sua mesa de operação, e ficou cinco minutos fazendo ressuscitação cardiopulmonar em mim, apertando e batendo no meu peito. Se eu não tivesse feito 'Friends', será que ele teria feito só três minutos? 'Friends' salvou minha vida de novo?", disse o ator Matthew Perry.