SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Soffia, 19, se apresentou para apenas seis pessoas no Festival Hip Hop 50 anos, em São Paulo, devido à forte chuva no momento do evento.

Apesar disso, a cantora seguiu com a apresentação normalmente e enalteceu o público presente: "Eu vou cantar primeiramente neste evento maravilhoso de Hip Hop, já estou toda molhada porque é muito 'let's go' de chuva. Galera está ali ó, olha o público, lotado. Eu amo, fiéis, fãs fiéis. Tá na chuva é fiel, esqueça tudo", disse em vídeo publicado no Twitter.

No Instagram, Soffia voltou a agradecer quem compareceu à apresentação:

Família, hoje foi meu show no Festival Hip Hop 50 anos e por conta da chuva quase não tinha público, mas segui meu show com tudo que meu público que estava ali merecia. Amo vocês, Soffistas! Obrigada por estarem sempre comigo!