ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Adriana Esteves recusou um convite para participar do elenco da novela "Renascer", remake da versão original de 1993 que irá ao ar em janeiro de 2024 no horário das nove da Globo.

A ideia da emissora era homenagear a atriz e enterrar de uma vez por todas o trauma que Adriana teve na produção, fazendo uma espécie de justiça com o que aconteceu no início dos anos 1990.

A Globo convidou Adriana para ser a interprete de Jacutinga, cafetina interpretada por Fernanda Montenegro na primeira versão do folhetim. No entanto, a atriz não tinha datas disponíveis para as gravações na Bahia, que terminaram na semana passada.

Foi oferecido criar até um papel especial para uma participação, como acontecerá com Maria Fernanda Cândido. Como já tinha outros compromissos, Adriana acabou recusando o convite.

Em seu lugar, a direção da novela convidou Juliana Paes para a produção. Juliana já havia trabalho com Bruno Luperi e Gustavo Fernandez em "Pantanal" (2022) como Maria Marruá.

Na versão original, Adriana Esteves foi Mariana, a namorada de João Pedro (Marcos Palmeira), que o largou para ficar com o pai dele, José Inocêncio (Antonio Fagundes).

Adriana foi criticada pelo tom de sua personagem na produção escrita por Benedito Ruy Barbosa. A atriz relatou ter tido depressão e ficou tão exposta que decidiu dar um tempo na carreira.

Por causa dos problemas, a atriz recusou papel de protagonista em "Quatro por Quatro" (1994), sucesso dos anos 1990, e até mudou de emissora, saindo da Globo para trabalhar um período no SBT, onde fez "Razão de Viver" (1996).

O papel foi tão problemático que a Globo teve um cuidado especial para escalar o nome para a nova versão. A personagem ficou a cargo de Theresa Fonseca, novata revelada pela Globo em "Mar do Sertão" (2022).