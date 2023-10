SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e diretora de cinema Ione Skye compartilhou com os fãs de Matthew Perry sua última troca de mensagens com o amigo, morto no último sábado (28). Os dois se conheceram na comédia romântica "Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon", filmado seis anos antes de "Friends" estrear, em 1994.

Perry iniciou a conversa em 15 de outubro, uma semana antes de sua morte. "Oi! Espero que esteja tudo bem. Eu estava meditando (eu medito agora) e 'In Your Eyes' começou a tocar. E instantaneamente pensei em você e como você é linda". A música faz parte da trilha sonora de um dos filmes mais conhecidos de Ione, "Say Anything".

A atriz disse ter gostado da lembrança e mandou beijos ao amigo. Perry compartilhou suas esperanças de que Ione estivesse "feliz e saudável". Por último, ele disse: "Aquela tarde, eu estava apenas sentado no meu apartamento, e lá estava você!".

Na legenda, a atriz escreveu: "Minha última conversa uma semana atrás. Estou muito triste. Amava esse cara". Nos comentários, os fãs ressaltaram a "bonita conexão" entre os dois. "Isso parece realmente predestinado", comentou uma delas.