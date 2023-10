SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte do ator Ricardo César Merini, 37, é investigada como suspeita pela Polícia Civil de São Paulo. O corpo do modelo, que estava desaparecido desde 21 de outubro, foi localizado por familiares no último sábado (28), no IML (Instituto Médico Legal) da capital paulista.

Os familiares de Ricardo Merini registraram boletim de ocorrência para comunicar o desaparecimento do ator no dia 21 de outubro. O artista foi visto com vida pela última vez naquele dia, na Bela Vista, na região central da capital paulista.

O corpo foi encontrado no último dia 22 e identificado pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gaumbletaun Daunt), após encaminhamento das digitais dactiloscópicas coletadas pelo IML. Peritos colheram as impressões digitais e fotografaram o corpo do homem, que não possuía documentos.

Após a identificação, a família foi comunicada para fazer o reconhecimento do corpo. Conforme a SSP, as investigações prosseguem pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP para esclarecer os fatos.

Em entrevista ao "Brasil Urgente", Ivalda Aleixo, delegada que investiga o caso, afirmou que a divisão de homicídios do DHPP está trabalhando no caso e "nenhuma hipótese será descartada".

Segundo ela, o celular de Ricardo foi encontrado em Jaguaré, zona Oeste da capital, o que levanta suspeitas na investigação. O aparelho, segundo ela, pode ter sido roubado.

"O que é muito claro é que a localização do celular foi investigada pela equipe do DHPP e nada, nenhuma imagem, indica que ele estava naquele local", disse a delegada.

QUEM ERA O ATOR

O ator Ricardo Merini não passou por emissoras de TV durante a carreira. Ele atuou nos curta-metragens "Noite na Taverna" (2015) e "Asco" (2015), além de dublar na animação "O Coração do Príncipe" (2014).

Formado em atuação para TV e cinema pela escola de teatro Célia Helena, Ricardo também atuou na peça "Terror e Miséria no Terceiro Reich" (2012) e na websérie "Halls: Sensação que Inspira" (2014), segundo a agência que cuida da carreira do ator.

Ricardo Merini deixou a mãe e dois filhos adotivos, além de vários amigos.