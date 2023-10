SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matthew Perry, o ator do seriado "Friends" morto no sábado (28), queria deixar um legado além de sua fama como o personagem Chandler Bing.

De acordo com o site de entretenimento TMZ, nos meses anteriores à sua morte o ator estava criando uma fundação para lidar com pessoas com problemas de abuso de substâncias.

Também segundo o site, pessoas próximas ao ator querem agora seguir o planejamento e concretizar a organização.

Perry era transparente em relação ao seu problema com o alcoolismo, como conta em seu livro biográfico "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", lançado no início deste ano, no qual narra os detalhes dos problemas que teve com dependência química durante as gravações de "Friends".

Ele morreu aos 54 anos e foi encontrado na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles.