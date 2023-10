SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pintura de Claude Monet nunca exibida em público será a estrela de um leilão da Christie's em 9 de novembro e pode ser vendida por mais de R$ 326 milhões, cerca de US$ 65 milhões. A tela está na mesma coleção particular desde 1972, segundo a casa de leilões de Nova York, o que ajudou a manter sua boa condição.

"Le Bassin aux Nymphéas", ou lago de nenúfares, foi executada pelo impressionista francês entre 1917 e 1919. A pintura dos jardins de Monet em Giverny, com dois metros de largura por um metro de altura, estava na propriedade do artista quando ele morreu, em 1926, um lugar que fazia de casa e ateliê.

Sua dedicação ao jardim proporcionou inspiração infinita para sua produção deste período, "marcada por pinceladas vibrantes e composições em grande escala", segundo um comunicado da Christie's.

O recorde de leilão de Monet foi estabelecido pela última vez em maio de 2019, quando a Sotheby's vendeu a paisagem "Meules", ou palheiros, de 1890, por US$ 110,7 milhões, mais que o dobro da estimativa de US$ 55 milhões da obra.

Em 2018, "Nymphéas en Fleur", também uma pintura dos jardins do artista do mesmo período, foi vendida por US$ 84,7 milhões na Christie's. Esse preço foi o recorde anterior de uma obra de Monet.