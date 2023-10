SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda americana The Killers fará uma apresentação extra em São Paulo antes de seu show no Primavera Sound, que está marcado para o primeiro dia do festival, no dia 2 de dezembro deste ano.

O grupo toca no Tokio Marine Hall, no dia 30 de novembro, uma quinta-feira. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, 31, ao meio-dia, pela Tickets for Fun.

Um dos headliners do evento que faz sua segunda edição na capital paulista, desta vez no Autódromo de Interlagos, o Killers desembarca no Brasil com uma lista de hits de sucesso, como "Somebody Told Me" e "Mr. Brightside", mas também toca canções de trabalhos mais recentes, como as do álbum "Pressure Machine", de 2021.

Os ingressos custam a partir de R$ 780, na frisa em pé, e também são vendidos nas opções pista (R$ 810) e camarote R$ 900.

THE KILLERS

Quando 30/11, às 21

Onde Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro

Preço A partir de R$ 780

Link: https://www.ticketsforfun.com.br/