ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O remake de "Elas por Elas" virou uma nova dor de cabeça para a Globo. Com um mês e meio no ar, a produção de Alessandro Marson e Thereza Falcão vê seus números derraparem. A emissora já tomou algumas decisões para tentar reverter o resultado ruim, assim como fez com "Fuzuê", que também vinha rendendo abaixo do esperado..

Está previsto para os próximos dias o início do grupo de discussão com o público sobre a novela. Decisões mais drásticas, como alguma mudança de roteiro ou na equipe de redatores, serão tomadas após os resultados que virão deste encontro.

Mas já está decidido que após o feriado prolongado de Finados, a Globo intensificará as chamadas de "Elas por Elas" na programação. Também estão previstas participações de nomes importantes do elenco da novela em atrações durante novembro.

Lázaro Ramos, por exemplo, vai aproveitar a divulgação de lançamento do filme "Ó Paí Ó 2" e falará de seu Mário Fofoca, um dos personagens mais elogiados da produção, em atrações como o Encontro com Patrícia Poeta.

Valentina Herszage, que está no elenco da novela também como a filha da protagonista Deborah Secco, tem participação prevista para as próximas semanas em atrações da casa.

Nas chamadas, a Globo pretende fisgar o público com novas revelações. Haverá avanços na trama de Natália (Mariana Santos). Além disso, Taís (Késia) irá descobrir que está grávida de Átila (Sergio Guizé), o marido morto de Lara (Deborah Secco).

Desde a estreia, "Elas por Elas" tem média de 16,5 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos). Na semana passada, a média da semana ficou abaixo dos 16 pontos pela primeira vez em um dia útil.

Na sexta (27), a reprise de "Mulheres Apaixonadas" (2003) empatou no ibope com "Elas por Elas". Ambas marcaram 16 pontos. Só para se ter uma ideia, "Amor Perfeito" (2023), "Mar do Sertão" (2022)" e "Além da Ilusão" (2022), antecessoras do remake do horário, tiveram médias de 20 pontos.