ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, o Prêmio Multishow terá apresentações de cantores da música gospel. Para atrair um público que não costuma ver a premiação musical, a Globo convocou a cantora Aline Barros e o grupo Preto no Branco, que vão se apresentar no evento marcado para acontecer no próximo dia 7 de novembro.

A apresentação soma-se a criação da categoria Cristã do Ano, criada para a atual edição do Prêmio Multishow. Aline Barros foi chamada para se apresentar e ser homenageada pelos seus 30 anos de carreira.

Considerada a cantora gospel que mais vendeu discos na música brasileira, Aline já tinha feito história na Globo em 1995, quando foi a primeira cantora cristã a se apresentar em um programa da emissora, no extinto Xuxa Hits, comandado por Xuxa Meneghel.

Conhecido pela canção "Ninguém Explica Deus", uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2016, o grupo Preto no Branco, criado em Belo Horizonte (MG), foi convidado após a canção voltar a fazer sucesso por fazer parte da trilha sonora da novela "Vai na Fé" (2023).

O convite para cantores gospel se deu porque, neste ano, o Prêmio Multishow terá transmissão da TV Globo em TV aberta, o que fez a produção se preocupar em ser o mais abrangente possível.

Além da TV aberta, a Rádio Globo e o Globoplay farão a transmissão do evento, em um sinal disponível para não-assinantes. Um aquecimento pré-evento direto de um lounge no tapete vermelho também será feito pelo streaming.

No comando do Prêmio, a Globo escalou um trio, formado por Tatá Werneck, Ludmilla e Tadeu Schmidt, em sua primeira experiência como apresentador no entretenimento fora do BBB.

A cerimônia acontecerá no Rio de Janeiro a partir das 22h. Na TV aberta, o show entra às 23h15.