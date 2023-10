SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso entrou com uma ação na Justiça contra Daniel Sousa Lima por ter xingado o cantor nas redes sociais, de acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Caetano pede indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Lima, que tem um perfil com mais de 23 mil seguidores, indicado como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria postado uma foto do cantor nas redes sociais na qual o chamava de "hipócrita, canalha e oportunista", sobre um vídeo dele encontrando o papa Francisco.

A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois e confirmado pela reportagem por meio da assessoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O processo corre na 35ª Vara Cível da capital.

Caetano disse, por meio de sua assessoria, que prefere não comentar o assunto. A reportagem tentou contato com Lima, mas ele não respondeu até a conclusão desse texto.

"O Brasil saiu da Aliança Contra o Aborto, com o apoio de artistas, como você! Falou isso para o papa, seu canalha, hipócrita, comunista?!?", diz a postagem, que não está mais disponível no perfil de Lima.