SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (31) a soprano Marina Considera, aos 46 anos. A artista tratava um câncer no intestino desde 2021. O velório será amanhã no Parque da Colina, às 11h.

Marina nasceu na Inglaterra, mas foi criada no Rio de Janeiro. Era mestre em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Canto, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e frequentou o Opera Studio, da Accademia Nazionale di Santa Cecilia, na Itália. Se dedicou ao canto lírico e ao teatro musical nos últimos vinte anos.

Em suas redes sociais, Vitor Philomeno, o agente da cantora, prestou suas homenagens. "É assim que todos lembraremos de você: Com essa alma radiante, esse sorriso largo, e sempre procurando seu colar! Esteja em paz e na luz, minha amada amiga! Te amo pra sempre", escreveu.

O tenor Eric Herrero, diretor artístico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, lamentou a morte precoce da soprano. "Além das enormes qualidades artísticas, era um ser humano sem par, grande colega de elenco e produções. Foi uma guerreira de enorme força e que não perdeu o sorriso que sempre a caraterizou."

André Heller-Lopes, professor da UFRJ que dirigiu Marina na ópera "Eugene Onegin" e em várias outras, também escreveu sobre Considera." Há uma música, um fado, que diz 'cala-se a voz'... penso nele hoje, com partida tão prematura de Marina Considera. Que possa seguir na luz e na doçura que sempre a acompanhava."