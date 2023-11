SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Pinacoteca de São Paulo anunciou a sua programação de exposições para 2024. O ano terá início com uma mostra panorâmica de Lygia Clark, dividida entre obras do acervo da Pina e outras emprestadas por museus internacionais.

A individual contará com pinturas da fase inicial da artista, trabalhos que marcaram a sua passagem pelos movimentos concreto e neoconcreto, instalações participativas e trabalhos de sua fase terapêutica.

Em seguida, uma individual inédita da chilena Cecilia Vicuña ocupará a Grande Galeria da Pina Contemporânea a partir de maio. A artista teve passagem pelo Brasil em 2018, com obras selecionadas para a histórica mostra "Mulheres Radicais: Arte Latino-americana 1960-1985", recebida pela Pinacoteca, assim como Clark e Marta Minujín.

A última exposição dedicada a Lygia Clark em São Paulo aconteceu no Itaú Cultural, em 2013. Na Pina, a artista teve seus trabalhos expostos individualmente em 2005.

Segundo Jochen Volz, diretor da Pinacoteca, este é um momento propício para "retomar a urgência e potencialidade de Lygia Clark", que completa a tríade de individuais de artistas contemporâneas latino-americanas junto da argentina Marta Minujín, em cartaz na Pina com uma individual inédita no Brasil, e a chilena Cecilia Vicuña.

"As três exploram a ideia da participação do outro em seus trabalhos, de formas muito distintas", diz Volz. "Se Minujín é mais ativista, Vicuña é mais íntima e introvertida, talvez mais poética."

Para o diretor, Vicuña traz em seus trabalhos temas fortes para o debate brasileiro do momento. De descendência indígena, a artista costuma explorar a relação entre humanos e natureza em seus trabalhos, enquanto aborda tradições culturais e sociais.

A mostra de Vicuña que chega à Pinacoteca em maio foi organizada pelo Museu Nacional do Chile. "Nos interessamos em colaborar com a itinerância da exposição, ao lado do Museu de Arte Latino-americana de Buenos Aires. É uma colaboração de dois museus fundamentais e de porte grande na América Latina", conclui Volz.

LYGIA CLARK NA PINA LUZ E CECÍLIA VICUÑA NA PINA CONTEMPORÂNEA

Quando: Lygia Clark, de 02/03 a 04/08. Cecília Vicuña, de 16/05 a 15/09.

Onde: Pina Luz -praça da Luz, 2. Pina Contemporânea -av. Tiradentes, 273