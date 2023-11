SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Now and Then", música inédita dos Beatles, será lançada nesta quinta-feira, afirmaram Paul McCartney e Ringo Starr. Nesta quarta, será lançado um curta-metragem que, em 12 minutos, conta a história da criação da última música da banda.

"Now and Then ?The Last Beatles Song", dirigido por Oliver Murray, terá filmagens inéditas de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

A voz de John Lennon, morto em 1980, foi recriada pelo uso de inteligência artificial, segundo o anúncio Paul McCartney em junho, quando afirmou que "Now and Then" será a última gravação do grupo.

No vídeo que anunciou o lançamento da faixa, os músicos disseram que sabiam que a morte de John Lennon seria "o fim" do grupo. Yoko Ono, viúva de Lennon, tinha uma fita com a voz do marido gravada. A faixa foi acrescida de baixo, por Paul, e de bateria, por Ringo, segundo a AFP, para se tornar a última música gravada da banda com o auxílio de IA.

"Quando viemos fazer o que será a última gravação dos Beatles, era uma demo que John tinha. Nós conseguimos captar a voz de John e torná-la pura por meio da IA", disse Paul McCartney em uma entrevista à BBC.

A decisão de usar IA sobre a voz de Lennon gerou polêmica, e McCartney se posicionou nas redes sociais.

"Vimos um pouco de confusão e especulações. Parece haver muito trabalho de adivinhação por aí. Não posso dizer muito nesta fase, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente", disse o beatle. "É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes ? um processo que durou anos. Esperamos que você ame tanto quanto nós."

A estreia global do documentário "Now and Then ?The Last Beatles Song" acontece nesta quarta-feira, às 16h30 pelo horário de Brasília, no canal dos Beatles no Youtube.