SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Pedro Neschling foi confirmado no elenco da nova versão de "Renascer", programada para estrear em janeiro de 2014 na Globo. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (1), Neschling anunciou a novidade em projeto após mais de uma década afastado das novelas.

"É isso mesmo, pessoal! Desde o anúncio do elenco da nova versão de 'Renascer' pela Globo, tenho recebido muitas mensagens de surpresa, com as pessoas me perguntando, 'Pedro, é sério? Você vai voltar a atuar em novelas?' E a resposta é sim!", revelou o ator.

Conforme informações do jornal O Globo, Pedro Neschling dará vida a Eriberto, um sócio de José Venâncio, interpretado por Rodrigo Simas, e que se verá cativado por Eliana, vivida por Sophie Charlotte. Até o momento, porém, a história de Eliana está destinada a se entrelaçar com Damião, papel que ficará a cargo do rapper Xamã.

A última participação de Pedro Neschling em uma novela da Globo remonta a 2013, quando integrou o elenco de "Joia Rara". Sua estreia nas tramas globais aconteceu em 2004, na produção "Da Cor do Pecado".

Apesar de as filmagens em Ilhéus, na Bahia, já terem sido concluídas, a escalação completa do elenco de "Renascer" ainda está sendo finalizada.