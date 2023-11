SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A autobiografia de Britney Spears, "A Mulher em Mim", conquistou o primeiro lugar na lista de best-sellers de não ficção do New York Times nesta quarta-feira (1). "Obrigada a todos os fãs", tuitou ela, acrescentando: "Isso significa o mundo para mim!!! Amo todos vocês."

A obra se tornou o segundo livro mais vendido do ano, com 1,1 milhão de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos, ficando logo atrás da autobiografia do Príncipe Harry, "Spare", que vendeu 1,6 milhão de cópias em sua primeira semana.

Britney e sua mãe, Lynne Spears, já coescreveram dois livros no início dos anos 2000, "Coração a Coração" e "O Presente de uma Mãe", sendo este último um best-seller na lista de livros infantis do New York Times.

"A Mulher em Mim" foi lançado em 24 de outubro, quase dois anos após o término de sua tutela. Na autobiografia, Britney revelou que fez um aborto durante seu relacionamento anterior com Justin Timberlake, descreveu-se como "explorada" pela mídia e comparou seu pai afastado, Jamie Spears, a um "líder de seita".