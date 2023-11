SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Paula Padrão afirmou que seu marido, Gustavo Diament recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (1). Em publicação em seu perfil no Instagram, a jornalista desabafou sobre os traumas enfrentados por ela e seu marido após um assalto que resultou no acidente de Gustavo, fazendo-o cair em uma vala de sete metros.

"Há 10 dias, nossa vida mudou. Num instante, eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que costumávamos pedir aos domingos à noite. No momento seguinte, eu estava dirigindo de volta à estrada, com as mãos trêmulas e desesperada para chegar ao local onde meu marido, pilotando uma moto, havia sido vítima de um assalto e acidente na fuga", inicio ela, no texto.

"Desde então, vivemos uma verdadeira montanha-russa de emoções. Os traumas - tanto os físicos que ele sofreu quanto os emocionais que afetaram a nós dois - nos lançaram para altos e baixos, por vezes em questão de horas e com a mesma intensidade. Hoje, estamos indo para casa", completou Ana Paula, relatando que as próximas semanas serão de "recuperação", mas "otimistas e agradecidos".

A jornalista também expressou sua gratidão pela imensa onda de amor e solidariedade que os cercou durante esse período desafiador. "Nunca, em toda minha vida, fui atingida por uma onda tão forte de amor e solidariedade. Como o telefone de Gustavo estava desligado, não houve um dia em que eu não tivesse dezenas e dezenas de mensagens de amigos para responder. Não houve um dia em que ele não recebesse visitas cheias de carinho e boas energias."