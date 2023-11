ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história, a novela das nove da Globo, produto de maior audiência da televisão brasileira, terá dois patrocinadores fixos. A marca de carros elétricos BYD passará a expor seus veículos antes do início da novela "Terra e Paixão". Ela se junta ao banco Itaú, que anuncia desde o mês passado.

A BYD pagou cerca de R$ 309,1 milhões pelo acordo para a Globo. É o preço que custa um patrocínio na principal novela da emissora. Com a cota do Itaú já vendida, a arrecadação da emissora no horário já é de R$ 618,2 milhões.

A vinheta do novo patrocinador, junto com a do Itaú, já apareceu antes do capítulo de "Terra e Paixão" de quarta-feira (1º). Além da novela atual, o patrocínio de BYD prevê ações de conteúdo dentro das próximas tramas da faixa, incluindo o remake de "Renascer", que estreia em janeiro de 2024.

A Globo nunca havia vendido dois patrocínios fixos para a novela das nove. Por ser um horário de grande exposição, a emissora disponibilizava o espaço para apenas uma marca, que pagava muito caro pelo espaço "premium" e exclusivo. Com o objetivo de arrecadar mais, a emissora optou agora por uma nova estratégia.

Historicamente, a novela das nove representa a maior audiência da TV brasileira. No Globoplay, as tramas exibidas nessa faixa costumam ser os conteúdos ao vivo mais consumidos da plataforma desde seu lançamento, em 2015.

Com isso, a Globo afirma que o patrocinador consegue "oportunidades de metrificação e segmentação do digital atreladas à atração", além da complementaridade entre os públicos das duas janelas. Geralmente, o público do streaming é mais jovem e tem bom poder aquisitivo.